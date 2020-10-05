تعميم من وزير الصحة الدكتور سعد جابر

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





عمم وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال سعد جابر، تسعيرة علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات الخاصة التي تقدر بـ 250 دينارا للشخص الواحد كحد أقصى في الليلة الواحدة.مدير ترخيص المهن في وزارة الصحة، ناصر الخشمان، قال إن "تكلفة العزل للشخص الواحد في الدرجة الأولى تبلغ 250 دينارا في غرفة منفصلة لوحده في الليلة الوحدة"، وتشمل التكلفة "الإقامة والخدمات الفندقية والفحوص التشخيصية، إضافة إلى الصور الشعاعية وأدوية رفع المناعة، ومعالجة الأعراض المصاحبة للمرض والإشراف الطبي من استشاري الأمراض الصدرية وإذا احتاج المريض لاستشارة طبيب نفسي، والتنقلات من وإلى مكان الإقامة".ومدة الإقامة في المستشفى للمريض مدتها 10 أيام وفق ما حددته لجنة الأوبئة، بحسب الخشمان.وتحدث الخشمان عن "الغرف من الدرجة الثانية التي تكون مشتركة، وتقدر تكلفتها بـ150 دينارا، وتشمل كذلك جميع الخدمات المذكورة" للمصاب بالفيروس.وأشار إلى أن تكلفة علاج الأطفال المصابين بالفيروس في المستشفيات الخاصة تقدر بـ 200 دينار، تشمل الخدمات المذكورة أيضا."قد يكون مع الطفل مرافق وتبلغ تكلفته في المستشفى 100 دينار"، وفق الخشمان الذي قال "يحتاج الطفل إلى رعاية صحية إضافية مقارنة مع البالغ".