الأحد 03-04-2022
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تفاصيل أسعار الخضار في أول أيام رمضان

الأحد، 03-04-2022 12:10 م

تفاصيل أسعار الخضار في أول أيام رمضان

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد 3936.152 طن، توزعت على 2472.574 طن خضار،1112.205 طن فواكه، و 351.373 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 310.659 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 30 إلى 60 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 30 قرش، بطاطا من 40 إلى 65 قرش، بندورة من 30 إلى 60 قرش، خيار من 20 إلى 40 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الأحد :



 




 

 


 

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