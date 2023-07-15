تفاصيل وفاة الطبيب الأردني هاني البرادعي بصعقة رعدية في أمريكا - صور

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

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توفي الطبيب الجراح الأردني هاني برهان الدين البرادعي بعمر يناهز الـ 52 عاماً اثر صعقة رعدية ضربت منزله الثلاثاء الماضي في ولاية اوكلاهوما الأمريكية .



وفي التفاصيل ، قال شقيقه محمد البرادعي لـ "الوكيل الاخباري" أن هاني كان برفقة زوجة وابنته الصغرى عندما ضربت صعقة رعدية قوية منزله الكائن بولاية اوكلاهوما الأمريكية بمنتصف الليل ،



وحاول هاني انقاذ زوجته وابنته الى انه استنشق الكثير من الغازات السامة المنبعثة الى حين وصول فرق الانقاذ والتي تسببت بادخاله العناية المركزة ثلاثة ايام ليفارق الحياة أمس الجمعة .



يذكر أن هاني أب لفتاتين هالا وهند ومتزوج من الطبيبة الأردنية اروى حارث الحمود وأتم دراسة الطب العام من الجامعة الاردنية واختص بالجراحة العامة ومن ثم جراحة القولون



و كان للمرة الأولى خريج من غير الاميركيين اول على دفعته والأول في جراحة القولون في ولاية اوكلاهوما الامريكية حيث يقيم .



وتم دفن هاني والصلاة عليه في امريكا وفتح بيت عزاء له في عمان .











