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السبت، 15-07-2023 12:22 م

تفاصيل وفاة الطبيب الأردني هاني البرادعي بصعقة رعدية في أمريكا - صور

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الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

 

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  توفي الطبيب الجراح الأردني هاني برهان الدين البرادعي بعمر يناهز الـ 52 عاماً اثر صعقة رعدية ضربت منزله الثلاثاء الماضي في ولاية اوكلاهوما الأمريكية .


وفي التفاصيل ، قال شقيقه محمد البرادعي لـ "الوكيل الاخباري"  أن هاني كان برفقة زوجة وابنته الصغرى عندما ضربت صعقة رعدية قوية منزله الكائن بولاية اوكلاهوما الأمريكية بمنتصف الليل  ،

 وحاول هاني انقاذ زوجته وابنته الى انه استنشق الكثير من الغازات السامة المنبعثة الى حين وصول فرق الانقاذ والتي تسببت بادخاله العناية المركزة ثلاثة ايام ليفارق الحياة أمس الجمعة .

يذكر أن هاني أب لفتاتين هالا وهند  ومتزوج من الطبيبة الأردنية اروى حارث الحمود وأتم دراسة الطب العام من الجامعة الاردنية واختص بالجراحة العامة ومن ثم جراحة القولون

و كان للمرة الأولى خريج من غير الاميركيين اول على دفعته والأول في جراحة القولون في ولاية اوكلاهوما  الامريكية حيث يقيم .

وتم دفن هاني والصلاة عليه في امريكا وفتح بيت عزاء له في عمان .

 




 




 

 


 

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