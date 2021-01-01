الجمعة 01-01-2021
الوكيل الاخباري

إنقاذ شخص علق بمدخنة في عمان !

حقيقة رفع أسعار البطاقات الخلوية بالاردن بنسبة 25 %

عبيدات يوجه رسالة للاردنيين

حقيقة وقف صرف الزيادات على رواتب الموظفين وفرض ضرائب جديدة بالاردن

خبر حكومي سار حول انخفاض نسبة الفحوصات الإيجابيّة بالاردن

وزير الاعلام : نستشرف المزيد من الإنجاز والبناء

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

اعلان هام صادر عن وزارة العمل

والدة الوزير السابق والسفير أمجد العضايلة في ذمة الله

شاهد.. جنازة المخرج الراحل حاتم علي

الجمعة، 01-01-2021 05:05 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

عبيدات


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
اضافة اعلان

وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (1271) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (507) في محافظة إربد، منها (42) في الرمثا.
- (441) في محافظة العاصمة عمّان.
- (62) في محافظة الزرقاء.
- (58) في محافظة المفرق.
- (43) في محافظة البلقاء.
- (37) في محافظة الكرك.
- (36) في محافظة جرش.
- (32) في محافظة الطفيلة.
- (17) في محافظة العقبة.
- (16) في محافظة مأدبا.
- (16) في محافظة عجلون.
- (6) في محافظة معان، منها (1) في االبترا.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (295,765) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (20,080) حالة.
- سُجّلت (17) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3851) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (85) حالة، فيما غادرت (103) حالات.
- بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (688) حالة.
- بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (596) بنسبة إشغال (14%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (228) بنسبة إشغال (24%).
- بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (107) بنسبة إشغال (11%).
- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1283) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (271,834) حالة.
- تمّ إجراء (21,313) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,196,868) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (5.96%).

إجراءات أخرى:
• تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة  للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).

 




 

 


 

إقرأ ايضا
maxresdefault

إنقاذ شخص علق بمدخنة في عمان !

12202024112629169678327

حقيقة رفع أسعار البطاقات الخلوية بالاردن بنسبة 25 %

1220202619613283898009

عبيدات يوجه رسالة للاردنيين

5b1845b4e680d449be54ed0f40f7aa26

بلدية كفرنجة تنفذ شبكة لتصريف مياه الأمطار

12202030165738257227323

حقيقة وقف صرف الزيادات على رواتب الموظفين وفرض ضرائب جديدة بالاردن

12202030133832481359181

خبر حكومي سار حول انخفاض نسبة الفحوصات الإيجابيّة بالاردن

أخبار متعلقة
12202027223656716293556

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

1220202315739417178054

الحكومة تعلن عن مؤتمر صحفي يوم الخميس

12202017231958865245176

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

12202014153021548346030

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

1220209154021178906949

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

11202027121331204882762

الصحة تبشر الأردنيين.. قد تكون بداية النهاية للوباء