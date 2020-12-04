الصحة تبشر الأردنيين.. قد تكون بداية النهاية للوباء

الوكيل الإخباري- قال مدير الرعاية الصحية في وزارة الصحة، غازي شركس، الجمعة، إن الأسابيع الأخيرة شهدت استقرارا في الحالة الوبائية.



وأضاف شركس، أن هناك ميلا للانخفاض بالمنحنى الوبائي في الأردن، وأحد أسبابه التزام المواطنين بالكمامة والتباعد الاجتماعي.

اضافة اعلان



وأوضح شركس، أن فصل الشتاء، يجعل المواطنين يجلسون في البيت، مع الحملة التوعوية التي اطلقتها وزارة الصحة، وهو ما قد يجعل الشهر الحالي هو بداية النهاية للوباء في الأردن.



وأشار إلى أن تحالف كوفاكس سيزود الأردن بـ 10% من عدد مواطنيه، فيما تقوم الحكومة بالحصول على ما بين 5% إلى 10% من لقاح فايزر وتم التعاقد عليها، واللقاح سيصل آمنا لمواقع التطعيم.



وبيّن أنه تم شراء ثلاجات تبرد لناقص 80 لضمان فعالية اللقاح، فيما من المتوقع أن تصل في نهاية شهر كانون الثاني أو منتصف شباط.



