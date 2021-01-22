الجمعة 22-01-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

حملة امنية مشددة في وسط البلد

الوطني لمكافحة الأوبئة : اعطاء لقاح كورونا للاردنيين قد يكون سنويا

تخفيضات في المؤسسة المدنية

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الخارجية توضح للوكيل تفاصيل اختطاف أردني في مصر

تونس: تسجيل 68 وفاة و 2511 إصابة جديدة بكورونا

بريطانيا تسجل 1292 وفاة و37892 إصابة بكورونا

اقالة 5 قادة أمن بالعراق على خلفية هجوم بغداد

بايدن يعلن عن خطة أميركية جديدة لمواجهة وباء كورونا

الجمعة، 22-01-2021 05:26 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

640ceca9-307a-45e1-b947-c4e25d1d3d10


الوكيل الاخباري - اصدرت وزارة الصحة موجزا إعلاميا حول تطورات فيروس كورونا المستجد COVID-19 في المملكة . 

اضافة اعلان
 

وتاليا التفاصيل :


الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (730) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (407) في محافظة العاصمة عمّان.
- (161) في محافظة إربد، منها (9) في الرمثا.
- (58) في محافظة الزرقاء.
- (24) في محافظة الكرك.
- (20) في محافظة البلقاء.
- (19) في محافظة المفرق.
- (12) في محافظة جرش.
- (11) في محافظة الطفيلة.
- (8) في محافظة عجلون.
- (7) في محافظة العقبة.
- (3) في محافظة مأدبا.
- (0) في محافظة معان.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (318,911) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (9708) حالات.
- سُجّلت (9) حالات وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4207) حالات.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (41) حالة، فيما غادرت (62) حالة.
- بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (391) حالة.
- بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (318) بنسبة إشغال (8%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (139) بنسبة إشغال (16%).
- بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (72) بنسبة إشغال (8%).
- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (796) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (304,996) حالة.
- تمّ إجراء (18,372) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,678,331) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (3.97%).

إجراءات أخرى:
• تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم . 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120218201713772887950

حملة امنية مشددة في وسط البلد

120212117128417619858

الوطني لمكافحة الأوبئة : اعطاء لقاح كورونا للاردنيين قد يكون سنويا

4202018124510171228022

تخفيضات في المؤسسة المدنية

1611335673183

الإدارة المحلية تدعو البلديات إلى استكمال إجراء التعيينات

120211814921124831828

التربية تكشف تفاصيل خطة اعطاء المطاعيم للمعلمين

3a61d5e5-d588-4d95-ad6e-2f18df680c42

تحذير هام للمواطنين من الدفاع المدني

أخبار متعلقة
وزارة الصحة3

توضيح من الصحة حول ظهور الاثار الجانبية بعد أخذ مطعوم كورونا

1120202121245351611360

وزارة العمل تعلق دوام موظفيها في مقرها الرئيسي اليوم

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

170f1e12-4480-4485-8f03-7759771eddf5

الصحة توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

12202027223656716293556

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

1220202315739417178054

الحكومة تعلن عن مؤتمر صحفي يوم الخميس