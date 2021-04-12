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الإثنين، 12-04-2021 05:30 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن

وتاليا التفاصيل : 
الإصابات والشفاء والفحوصات:

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• سُجِّلت (3565) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (669,300) حالة.

•سُجّلت (82) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (7855) حالة.

•بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (12.88%) مقارنة مع (12.54%) يوم أمس.

•تمّ إجراء (27,673) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,348,440) فحصاً.

•بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (7751) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (604,044) حالة.

•يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (57,401) حالة.

•يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (291) حالة، فيما غادرت (277) حالة.

•يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2718) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 41%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 72%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 52%

إقليم الوسط:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 52%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 66%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 34%

إقليم الجنوب:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 29%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 52%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 23%

•توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (1756) في محافظة العاصمة عمّان.
- (576) في محافظة إربد، منها (135) في الرمثا.
- (342) في محافظة الزرقاء.
- (227) في محافظة الكرك. 
- (164) في محافظة العقبة.
- (140) في محافظة البلقاء.
- (102) في محافظة المفرق.
- (79) في محافظة جرش.
- (65) في محافظة معان.
- (45) في محافظة عجلون.
- (42) في محافظة الطفيلة.
- (27) في محافظة مأدبا.

 




 

 


 

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