تقديم 7.122254 مليون جرعة لقاح بالاردن

الوكيل الاخباري - أعطيت في الأردن، نحو ألفي جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفق بيانات وزارة الصحة الجمعة.



وتوزعت الجرعات المعطاة خلال 24 ساعة والبالغة 2444 جرعة، على 891 جرعة أولى، و1553 جرعة ثانية، بحسب الأرقام الرسمية.



وبلغت حصيلة الجرعات المعطاة منذ بدء حملة التطعيم مطلع العام الحالي، 7.122254 مليون جرعة، توزعت على 3.768679 مليون جرعة أولى، و3.353575 مليون جرعة ثانية.



ووصل عدد المسجلين على المنصة الخاصة بتلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة إلى 4.182437 مليون مسجل.

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