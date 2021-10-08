الجمعة 08-10-2021
الوكيل الاخباري

مصدر ينفي صرف 1500 دولار شهريًا لمدة 3 اشهر للمواطنين لتجاوز جائحة كورونا

جنيف.. اللجنة العسكرية المشتركة تقر خطة لإخراج المرتزقة من ليبيا

اليرموك تبدأ صرف مستحقات نهاية الخدمة لمتقاعدي 2020 الاسبوع القادم

لجنة الأوبئة: ارتفاع عدد إصابات كورونا الأسبوعية

انتخابات العراق.. 36 بالمئة نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص

بكين تطالب واشنطن بتوضيحات حول حادث الغواصة النووية

الحكومة توضح حول إشاعات عودة التعليم عن بعد

الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر عن 16 دولة بينها الأردن

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى البخيت وبني خالد

تقديم 7.122254 مليون جرعة لقاح بالاردن

الجمعة، 08-10-2021 05:30 م

تقديم 7.122254 مليون جرعة لقاح بالاردن

الصحة


الوكيل الاخباري - أعطيت في الأردن، نحو ألفي جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفق بيانات وزارة الصحة الجمعة.

وتوزعت الجرعات المعطاة خلال 24 ساعة والبالغة 2444 جرعة، على 891 جرعة أولى، و1553 جرعة ثانية، بحسب الأرقام الرسمية.

وبلغت حصيلة الجرعات المعطاة منذ بدء حملة التطعيم مطلع العام الحالي، 7.122254 مليون جرعة، توزعت على 3.768679 مليون جرعة أولى، و3.353575 مليون جرعة ثانية.

ووصل عدد المسجلين على المنصة الخاصة بتلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة إلى 4.182437 مليون مسجل.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
102021722339442021581

مصدر ينفي صرف 1500 دولار شهريًا لمدة 3 اشهر للمواطنين لتجاوز جائحة كورونا

1020216102950486993696

اليرموك تبدأ صرف مستحقات نهاية الخدمة لمتقاعدي 2020 الاسبوع القادم

8202126204248857964550

لجنة الأوبئة: ارتفاع عدد إصابات كورونا الأسبوعية

مدرسة

الحكومة توضح حول إشاعات عودة التعليم عن بعد

1020217181842332270217

الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر عن 16 دولة بينها الأردن

1020217164140399348630

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى البخيت وبني خالد

أخبار متعلقة
وزارة الصحة

إعطاء 16 ألف جرعة لقاح خلال يوم بالأردن

مخيم

أكثر من 17 ألف لاجئ سوري أكملوا جرعتي لقاح كورونا

وزارة الصحة

إعطاء أكثر من 18 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة في الأردن

9202120125456980192570

الحكومة : هناك جائحة عارمة لغير متلقي اللقاح

الوكيل لقاح

%92.8 نسبة المعلمين والإداريين الذين تلقوا لقاح كورونا

الصحة

إعطاء نحو 23 ألف جرعة خلال يوم في الأردن