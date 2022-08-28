تكريم الطلبة الناجحين في الثانوية العامة المنتفعين من خدمات وزارة التنمية

الوكيل الاخباري- أكد مساعد الأمين العام لشؤون الرعاية في وزارة التنمية الاجتماعية محمود الجبور، أن مسؤولية رعاية الأطفال الأيتام وتقديم الخدمات الاجتماعية المختلفة لهم يعد من المحاور الأساسية في عمل الوزارة.

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وقال الجبور، خلال احتضان وزارة التنمية لحفل تكريم الناجحين في الثانوية العامة "التوجيهي" المقام من قبل نادي سيدات سلاح الجو الملكي، إن التكريم لفتة إنسانية تجاه هؤلاء الأطفال ليشعروا بالسعادة والفرح بإنجازاتهم كغيرهم من الأطفال.



بدورها، شكرت رئيسة هيئة نادي سيدات سلاح الجو الملكي ندى العزب الحياصات، وزارة التنمية على استضافتها الحفل لتكريم هؤلاء الطلبة الذين نجحوا في امتحان التوجيهي، رغم الظروف الاجتماعية غير الاعتيادية التي عاشوا بها. وأضافت، أن هذا الإنجاز يسجل للطلبة وللمؤسسات الراعية ما يعكس حجم العمل ومدى الاهتمام بتوفير بيئة دراسية مناسبة لهم.