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الأربعاء، 24-05-2023 11:00 م

تكريم المدارس الفائزة بمسابقة الرسم للطلبة المنتفعين من الوجبة الصحية

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الوكيل الاخباري - أكدت مدير إدارة التعليم العام في وزارة التربية والتعليم، الدكتورة نوال أبو ردن، أهمية التوسع في نشر الوعي الصحي بين الطلبة وانعكاس هذا التوسع إيجاباً على الصحة العامة ومستقبل الوعي الصحي المجتمعي.

جاء ذلك خلال رعايتها، مندوبة عن أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية، حفل تكريم المدارس الفائزة بمسابقة الرسم للطلبة المنتفعين من مشروع الوجبة الصحية، بحضور مدير عام الجمعية الملكية للتوعية الصحية الدكتورة أمل عريفج ونائب المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي لورين كوبليت ونائب مدير برامج الأغذية العالمي محمد إسماعيل.

وثمنت أبو ردن، في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الأربعاء، الجهود المبذولة في سبيل تعزيز مشروع الوجبة الصحية، مؤكدةَ حرص الوزارة على توفير الدعم اللازم والمستمر لبرامج المدارس المشمولة بمشروع المطبخ الإنتاجي.

وثمنت جهود برنامج الأغذية العالمي ودعمه المستمر لمدارس وزارة التربية والتعليم في مجال التغذية والصحة المدرسية.

كما ثمنت الدور الفاعل للجمعية الملكية للتوعية الصحية ممثلة بمديرها العام الدكتورة أمل عريفج، على جهودهم في هذا المجال.

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