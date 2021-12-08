تكريم شركة أردنية ناشئة لفوزها بمسابقة منظمة السياحة العالمية

الوكيل الإخباري - كرم وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، شركة "فيافي" الناشئة، بعد فوزها من بين 600 شركة حول العالم، بالمسابقة التي أطلقتها منظمة السياحة العالمية حول "الشركات الناشئة والسياحة الريفية العالمية".

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وأكد الوزير خلال تكريمه في مقر الوزارة أمس الثلاثاء، للمديرة التنفيذية للشركة رلى فياض، حرص الوزارة على دعم وتعزيز فرص الشركات الناشئة، وتحفيز أصحاب الأفكار الرائدة والإبداعية التي تسهم في تمكين المجتمعات المحلية.



وبين أهمية تدريب وتطوير مهارات أصحاب المشاريع السياحية من أبناء المجتمعات المحلية والقاطنين بالمناطق الريفية لتحقيق الاستدامة في مشاريعهم وزيادة مداخيلهم، إضافة إلى أهمية تسويق منتجاتهم وعرضها الكترونياً.



وتهدف الشركة الناشئة وهي عبارة عن منصة إلكترونية متوفرة للجميع على الموقع الإلكتروني " http://www.viavii.com"، الى تقديم حلول مبتكرة وإلكترونية تعزز من وجود وتسويق الأعمال السياحية في المناطق الريفية والنائية.



وقالت مؤسِسة الشركة رلى فياض، أنه عن طريق "فيافي" يستطيع أي مسافر أن يختار كيف يكتشف وجهته وكيف يتعرف على ثقافة المجتمع المحلي بالمكان المتجه إليه، لافتة الى أن المنصة تسمح للمسافر أن يحجز كل التجارب حسب اهتماماته وميزانيته قبل توجهه للسفر. واضافت ان مهمتنا كشركة التركيز على تمكين وتطوير المجتمعات المحلية، والتواصل الإنساني ليس فقط المكاني، في تجاربنا المعروضه على الموقع، إضافة الى تطبيق وتدريب أصحاب المشاريع في المجتمعات المحلية.