فاعليات شعبية تناقش التحديات التنموية لمدينة الكرك

الوكيل الإخباري - ناقش ممثلو فعاليات شعبية بمحافظة الكرك، في اجتماع عقد مساء أمس في مبنى المحافظة، احتياجات المحافظة التنموية والتحديات التي تواجهها.

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وعرض رئيس ملتقى الكرك للفعاليات الشعبية خالد الضمور خلال الاجتماع، أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية والمشاريع بالمحافظة، والمتمثلة في الفوضى المرورية والمخالفات المنتشرة على الارصفة والشوارع العامة بالإضافة الى ضرورة اعادة تسمية الشوارع بأسماء من واقع المدينة وتاريخها.



وأضاف الضمور ان المحافظة بحاجة الى اطلاق حملة نظافة شاملة وايجاد مكب لمخلفات الأبنية في مناطق البلدية، بالإضافة إلى أهمية تحديد اتجاهات السير في المدينة والضواحي باتجاه واحد ووضع الشواخص اللازمة لذلك.



واشار ايضا الى حاجة المدينة إلى أسواق شعبية عامة والاهتمام بالمباني القديمة المهجورة وإعادة حركة باصات الغور الى وسط المدينة لتنشيط الحركة التجارية، لافتا إلى أهمية الاستثمار في السياحة نظرا لتنوع المنتج السياحي وتسهيل عملية الاستثمار وإقامة مشاريع تنموية تخلق فرص عمل للقضاء على البطالة.



من جانبه، أكد محافظ الكرك الدكتور محمد الفايز أهمية التشاركية بين المجلس التنفيذي والفعاليات الشعبية من أجل التخطيط لإنجاز المشاريع وفقاً للإمكانات المادية المتاحة، والأولويات الخدمية لتقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا الانفتاح على جميع الملاحظات والأفكار المطروحة. واضاف الفايز ان المرحلة المقبلة ستشهد استحقاقا دستوريا بانتخابات البلدية والمجالس المحلية مما يتطلب تكثيف الجهود للمشاركة الفاعلة بها لاختيار مجالس منتخبة تكون بحجم المسؤولية والتحديات التي تواجه المدينة وتكون قادرة على الاستجابة لها.



بدوره، أكد رئيس لجنة البلدية فراس ابو الغنم ان البلدية ومن خلال كوادرها المنتشرة بمختلف مناطق المدينة تعمل على فترتين صباحية ومسائية لديمومة النظافة، مشيرا الى انه سيتم عمل مجسم على دوار المدينة بالإضافة الى تعبيد بعض الشوارع والاهتمام بنظافة وصيانة المباني المهجورة والتواصل مع مالكيها.

من جهته، أشار مساعد مدير الشرطة المقدم محمد الخنان الى ان الاجهزة الامنية و بالتعاون مع الجهات المعنية تنظم باستمرار حملات لإزالة البسطات العشوائية والمخالفات على جوانب الطرق، مشيرا الى عدم امكانية تخصيص موقف عام لباصات الركوب الصغيرة (الكيا) حتى لا يكون حق شرعي لها لأنها تعمل بصفة مركبات خصوصية.



وعبر المشاركون بالاجتماع عن حاجة المحافظة الى وصف شامل لاحتياجاتها التنموية وكيفية العمل على تلبية تلك الاحتياجات من خلال برامج عمل مشتركة تقوم بها تلك المؤسسات ضمن مخطط شمولي للمدينة ورؤية استراتيجية لإعادة الدور التاريخي و الحضاري والتنموي لوسط المدينة.

