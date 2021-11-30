الثلاثاء 30-11-2021
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب الثلاثاء 30/ 11/ 2021

سيدة تناشد عبر برنامج الوكيل لتسديد قروض أرهقتها

2515 إصابة بكورونا في الجامعات والكليات منذ بداية العام الدراسي

العراق: الخطوط الجوية تلغي رحلة لإجلاء العراقيين العالقين على الحدود

وفيات الثلاثاء 30-11-2021

اليابان تؤكد أول إصابة بالمتحور الجديد أوميكرون

البيئة تخصص 246 ألف دينار كنفقات رأسمالية لـ 7 محافظات

245 مليون دولار دفعة من المنحة الأمريكية للأردن

الايرادات المحلية ترتفع بحوالي864.7 مليون دينار العام الحالي

مستشفى حمزة : نتابع صرف المكافآت المالية لأطباء برنامج الاقامة الطبية

الثلاثاء، 30-11-2021 09:54 ص

فاعليات شعبية تناقش التحديات التنموية لمدينة الكرك

الكرك


الوكيل الإخباري - ناقش ممثلو فعاليات شعبية بمحافظة الكرك، في اجتماع عقد مساء أمس في مبنى المحافظة، احتياجات المحافظة التنموية والتحديات التي تواجهها.

اضافة اعلان


وعرض رئيس ملتقى الكرك للفعاليات الشعبية خالد الضمور خلال الاجتماع، أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية والمشاريع بالمحافظة، والمتمثلة في الفوضى المرورية والمخالفات المنتشرة على الارصفة والشوارع العامة بالإضافة الى ضرورة اعادة تسمية الشوارع بأسماء من واقع المدينة وتاريخها. 


وأضاف الضمور ان المحافظة بحاجة الى اطلاق حملة نظافة شاملة وايجاد مكب لمخلفات الأبنية في مناطق البلدية، بالإضافة إلى أهمية تحديد اتجاهات السير في المدينة والضواحي باتجاه واحد ووضع الشواخص اللازمة لذلك.


واشار ايضا الى حاجة المدينة إلى أسواق شعبية عامة والاهتمام بالمباني القديمة المهجورة وإعادة حركة باصات الغور الى وسط المدينة لتنشيط الحركة التجارية، لافتا إلى أهمية الاستثمار في السياحة نظرا لتنوع المنتج السياحي وتسهيل عملية الاستثمار وإقامة مشاريع تنموية تخلق فرص عمل للقضاء على البطالة.


من جانبه، أكد محافظ الكرك الدكتور محمد الفايز أهمية التشاركية بين المجلس التنفيذي والفعاليات الشعبية من أجل التخطيط لإنجاز المشاريع وفقاً للإمكانات المادية المتاحة، والأولويات الخدمية لتقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا الانفتاح على جميع الملاحظات والأفكار المطروحة. واضاف الفايز ان المرحلة المقبلة ستشهد استحقاقا دستوريا بانتخابات البلدية والمجالس المحلية مما يتطلب تكثيف الجهود للمشاركة الفاعلة بها لاختيار مجالس منتخبة تكون بحجم المسؤولية والتحديات التي تواجه المدينة وتكون قادرة على الاستجابة لها.


بدوره، أكد رئيس لجنة البلدية فراس ابو الغنم ان البلدية ومن خلال كوادرها المنتشرة بمختلف مناطق المدينة تعمل على فترتين صباحية ومسائية لديمومة النظافة، مشيرا الى انه سيتم عمل مجسم على دوار المدينة بالإضافة الى تعبيد بعض الشوارع والاهتمام بنظافة وصيانة المباني المهجورة والتواصل مع مالكيها.
من جهته، أشار مساعد مدير الشرطة المقدم محمد الخنان الى ان الاجهزة الامنية و بالتعاون مع الجهات المعنية تنظم باستمرار حملات لإزالة البسطات العشوائية والمخالفات على جوانب الطرق، مشيرا الى عدم امكانية تخصيص موقف عام لباصات الركوب الصغيرة (الكيا) حتى لا يكون حق شرعي لها لأنها تعمل بصفة مركبات خصوصية.


وعبر المشاركون بالاجتماع عن حاجة المحافظة الى وصف شامل لاحتياجاتها التنموية وكيفية العمل على تلبية تلك الاحتياجات من خلال برامج عمل مشتركة تقوم بها تلك المؤسسات ضمن مخطط شمولي للمدينة ورؤية استراتيجية لإعادة الدور التاريخي و الحضاري والتنموي لوسط المدينة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
M63A8352

2515 إصابة بكورونا في الجامعات والكليات منذ بداية العام الدراسي

0L5A0255

البيئة تخصص 246 ألف دينار كنفقات رأسمالية لـ 7 محافظات

دولارات 2

245 مليون دولار دفعة من المنحة الأمريكية للأردن

4f7c8a29a2fc55dd90afb761cedf7582-20

شاغران في هيئة الطيران المدني -تفاصيل

ملابس

القواسمي: تأخر موسم الشتاء أوقف حركة الأسواق

اونوروا

تعليق الإضراب المفتوح المقرر الخميس المقبل في الأونروا

أخبار متعلقة
11202124144520201602128

محافظ الكرك : الشاب الذي توفي معلما و ليس له علاقة بالمحتجين

الفايز

الفايز: الأردن يمتلك كفاءات وخبرات كبيرة بالمجال السياحي

7a421538-35c3-4ef7-a5c0-e56f60b04395

الكرك: محاضرة حول إنجازات الحسين بن طلال

asabnews_2020-10-15_22-44-19_609148

الكرك: دورة تدريبية في لغة الاشارة للأشخاص الصم

main_image61913febbca4c

فصل الكهرباء عن مناطق بالكرك الاثنين

1636638559348

الحنيفات يتفقد مزارعي سد الموجب والوالة