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الأحد، 07-04-2024 02:47 م

تكريم مدير مؤسسة الغذاء والدواء من قبل بنك الدواء وهيئة أبناء المملكة

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الوكيل الإخباري- كرم بنك الدواء الخيري الأردني والهيئة الوطنية " أبناء المملكة " مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات ، من خلال تقديم درع بنك الدواء الخيري التقديري تقديراً لجهوده المبذولة في سبيل تعزيز الأمن الدوائي الوطني ، ودعمه المتواصل للمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي ينفذها بنك الدواء .اضافة اعلان

 
 جاء ذلك خلال زيارة وفد إلى المؤسسة ضم كل من مدير عام بنك الدواء الخيري الدكتور وصفي النوافلة ومدير عام الهيئة الوطنية " أبناء المملكة " أشرف الكيلاني ونائب مدير عام بنك الدواء الخيري الدكتورة هانية شموط وعدد من أعضاء اللجنة العلمية في بنك الدواء.

وتضمن اللقاء تسليم الدكتور مهيدات نسخة عن تقرير إنجازات بنك الدواء للعام 2023  والذي يعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية ما بين المؤسسة وبنك الدواء  انطلاقا من  مبدأ المسؤولية المجتمعية تُجاه الفئات المستهدفة.
 
ونوقش خلال اللقاء برامج وخطط الشراكة خلال الفترة المقبلة حيث أبدى مهيدات استعداد المؤسسة لتقديم الدعم الفني لنجاح البرامج المستقبلية المشتركة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن توفر الأدوية لكافة المواطنين.

من جهته ثمن الدكتور النوافلة الشراكة الفاعلة بين بنك الدواء الذي انطلق تحت شعار معاً لمكافحة المرض، في آذار 2023، والبرنامج الوطني أبناء المملكة، ونقابة الصيادلة، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ليكون البنك صورة حضارية أردنية في العمل الإنساني وكإنجاز وطني بامتياز .

وأعرب الكيلاني عن تقديره لدور المؤسسة في دعم الهيئة الوطنية " أبناء المملكة " في أداء رسالتها كمظلة وطنية جامعة لكافة شرائح المجتمع الأردني  وكتطبيق فعلي للرؤى الملكية السامية، التي طالما نادت بضرورة مساعدة ومُساندة الفئات المحتاجة، في محافظات المملكة كافة.

 




 

 


 

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