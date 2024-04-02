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الثلاثاء، 02-04-2024 01:12 م

ايقاف 291 منشأة وإتلاف أكثر من 27 ألف طن مواد غذائية خلال النصف الأول من رمضان

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الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

اتلفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء  ما يزيد عن 27 الف طن من المواد الغذائية الصلبة  من خلال فرق المتابعة والتفتيش المنتشرة في مختلف محافظات المملكة خلال النصف الاول من رمضان .اضافة اعلان


وأضافت المؤسسة بتصريح  لـ "الوكيل الأخباري" انها اتلفت خلال الفترة ذاتها ما يزيد عن  23 الف لتر من العصائر الرمضانية، و نحو 7400 لتر من المواد السائلة .

وبينت المؤسسة أنها نفذت من خلال فرق المتابعة والتفتيش المنتشرة في مختلف محافظات المملكة ما مجموعه 5543 زيارة على المنشآت الغذائية خلال النصف الاول من رمضان 

واشارت انها اغلقت خلال الفترة ذاتها 30 منشأة غذائية وأوقفت 291 منشأة .

 




 

 


 

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