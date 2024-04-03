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الأربعاء، 03-04-2024 07:01 م

إتلاف 138 كغم من اللحوم المجمدة بإربد

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الوكيل الاخباري- أتلف فرع المؤسسة العامة للغذاء والدواء في محافظة إربد 138كيلوغراما من اللحوم المجمدة منذ بداية العام الحالي.

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وقالت المؤسسة، اليوم الأربعاء، إن اللحوم المتلفة ضبطت بمنشأتين بعد تذويبهما لحوما مجمدة وبيعها على أساس أنها طازجة، مبينة أن هناك انخفاضا بعدد المخالفات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث أتلفت المؤسسة 340 كيلوغراما من اللحوم المجمدة ضُبطت في 6 منشآت.


وأشارت المؤسسة إلى أن حملاتها التفتيشية مستمرة، وأنها لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس صحة الغذاء وسلامته، وستتخذ أشد الإجراءات بحق المنشآت التي تخالفها للأنظمة والتعليمات المعتمدة، داعية المواطنين إلى إبلاغ المؤسسة عن أي ملاحظة أو شكوى يتم رصدها بهذا الخصوص.

 




 

 


 

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