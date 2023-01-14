تمويل لصيانة 65 مدرسة وإضافات صفية لـ 13 مدرسة في الزرقاء

الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس محافظة الزرقاء، ماجد الخضري، إنّ المجلس مول مشروع صيانة 65 مدرسة ومشروع إضافات صفية لـ 13 مدرسة في المحافظة.

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وبين الخضري، خلال اجتماع لجنة التربية والتعليم في مجلس المحافظة مع مدير تربية الزرقاء الأولى والثانية ومدير تربية الرصيفة، أن مجلس محافظة الزرقاء أولى قطاع التربية والتعليم جل اهتمامه وأنه خصص لهذا القطاع في موازنة 2022، 2.5 مليون دينار وهو مبلغ يشكل 22% من موازنة المجلس.



وأشار، إلى أن المجلس اجتمع مع مدراء التربية والتعليم لدراسة احتياجات المحافظة من الأبنية المدرسية والصيانة وأن المجلس ركز على مشروع صيانة المدارس خاصة في المناطق الريفية التي تحتاج مدارسها إلى صيانة عاجلة.



وأكّد، أن المحافظة سوف تشهد خلال العام الحالي مجموعة من مشاريع بناء المدارس الممول من خلال المنح الدولية.



ولفت، إلى أن مجلس محافظة الزرقاء خصص خلال العام الحالي مبلغ مليوني وربع المليون دينار لقطاع التربية والتعليم، مما يشكل 20% من موازنة المجلس؛ وأن قرر إنشاء مدارس جديدة في مختلف مناطق المحافظة وصيانة أخرى وعمل إضافات صفية للعديد من المدارس.

