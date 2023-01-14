مصفاة البترول تتجه لتنظيف أسطوانات الغاز في عمان وإربد والزرقاء

الوكيل الإخباري - قالت مصفاة البترول الأردنية، إنها تتجه لتركيب ماكينة غسيل وتنظيف وتعقيم أسطوانات الغاز على خطوط التعبئة بمحطّة غاز عمّان وخطوط التعبئة بمحطّات تعبئة غاز صلاح الدين / إربد ومحطّة غاز الموقع/الزرقاء خلال الفترة المقبلة لتغطية كافة الاسطوانات.

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وأضافت عبر صفحتها على فيسبوك "بعد نجاح عمل ماكينة غسيل وتنظيف وتعقيم أسطوانات الغاز على أحد خطوط بمحطة تعبئة غاز عمان، سيتمّ تركيب الماكينة باقي خطوط التعبئة بمحطّة غاز عمّان وغاز صلاح الدين / إربد ومحطّة غاز الموقع/الزرقاء خلال الفترة المقبلة لتغطية كافة الاسطوانات" .

