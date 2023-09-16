"تنشيط السياحة" تقيم معرضين بالصين لإبراز أهم جوانب المنتج الأردني

الوكيل الإخباري- أقامت هيئة تنشيط السياحة، معرضين متنقلين في الصين في كل من بكين وشنغهاي، خلال الأسبوع الماضي، بمشاركة السفير الأردني في الصين ووفد من السفارة وبحضور ممثلين من وسائل الإعلام .

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وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات ،في بيان اليوم السبت، إن إقامة المعرضين تهدف الى تعزيز الوعي بالمنتج السياحي بالمملكة، وفرص التعاون المشتركة مع الجانب الصيني، وتقديم آخر التجارب السياحية في المملكة.



وأضاف، انه تم تقديم عرض تفصيلي يبرز أهم جوانب المنتج السياحي الأردني في كلا المدينتين، وتعريف القطاع السياحي الصيني بأهم التجارب السياحية التي يمكن تجربتها خلال زيارة الأردن، لافتا الى ان المملكة ستستقبل وفداً من كبار قادة الرأي المؤثرين الصينيين خلال الشهر الحالي، لتسليط الضوء على التجارب السياحية الأردنية ونقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.



من جانبه، أشاد السفير الأردني في الصين حسام الحسيني بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة في الصين والأسواق العالمية عبر الترويج المستمر والمتنوع، مبديا اعحابه بهذا العمل وآثاره الواضحة على زيادة أعداد السياح إلى المملكة هذا العام.



واكد تقديم السفارة لأي دعم تحتاجه الهيئة للترويج للمملكة في السوق الصيني، لافتا الى جمالية التنوع الطبيعي والثقافي والفني في الأردن ما جعله محطّ أنظار صنّاع السينما والأفلام الصينية للتصوير فيه.



و عُقد لقاء على هامش المعرضين مع ممثلي كبرى شبكات التلفزة الصينية التي تبث باللغة العربية، حيث تم تنسيق استضافتهم لعمل تقارير متلفزة مختصة بالمنتج السياحي الأردني وبثها عبر القناة، إضافة الى لقاء آخر مع ممثلي إحدى شركات الطيران الصينية، لبحث فرص تسيير رحلات طيران إلى المملكة.



وقدم أحد قادة الرأي الصينيين، عرضاً متخصصاً يسلط الضوء على جماليات المملكة وتنوعها، كما تم توزيع العديد من الجوائز على المشاركين في كلا الفعاليتين.



وشارك 120مكتبا من مكاتب السياحة والسفر الصينية والمؤثرين الصينيين وممثلين عن شركات الطيران الصينية في معرض بكين، في حين شارك 75 مكتبا من مكاتب السياحة والسفر الصينية والمؤثرين الصينيين وممثلين عن شركات الطيران الصينية في معرض شنغهاي.