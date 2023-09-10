تسيير 7 خطوط طيران إلى العقبة من خلال شركة طيران منخفضة الكلف

الوكيل الاخباري - أعلن مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات، الأحد، بدء تسيير 7 خطوط طيران إلى العقبة من خلال شركة الطيران منخفضة الكلف "إيزي جيت"، منها 4 خطوط جديدة، وذلك خلال موسم السياحة الشتوي، الذي يبدأ في تشرين الثاني المقبل.

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وأضاف عربيات، في بيان، أن تسيير 4 خطوط جديدة إلى الأردن، سيرفع من أعداد السياح، ويحقق نقلة نوعية في الحركة السياحية.



وأوضح، أن الخطوط الجديدة التي ستبدأ القدوم إلى الأردن في الموسم الشتوي من تشرين الثاني لغاية آذار، هي من ميلان الإيطالية وأمستردام الهولندية وباريس وليون الفرنسية.



وبين أن هذه الزيادة في الخطوط جاءت ضمن رؤية وتطلع الهيئة في زيادة الحركة السياحية للمملكة، التي تشهد ارتفاعا في أعداد السياح وبأرقام مميزة.



وأشار إلى أن الطيران منخفض الكلف، أسهم في زيادة أعداد السياح للمملكة، وحقق الهدف المنشود منه في زيادة مؤشرات التعافي والتحسن السياحي.



وأكد عربيات، الجدوى الاقتصادية من هذا النوع من الطيران وما يحققه من إيرادات تصل إلى الخزينة، عبر ضريبة المبيعات من الفنادق والمطاعم والمتاجر في المناطق السياحية، ومساهمته في زيادة الطلب على المنتج السياحي والمشغّلين كالدليل السياحي ووسائل النقل المختلفة، إلى جانب توفير فرص تشغيلية مباشرة أو غير مباشرة تدعم المشغل المحلي.

