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الخميس، 31-08-2023 07:38 م

وزارة السياحة تؤكد السعي للارتقاء بالمنتج السياحي وتطوير المواقع السياحية في الطفيلة

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الوكيل الاخباري- أكد وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، سعي الوزارة للارتقاء بالمنتج السياحي وتطوير المواقع السياحية في الطفيلة، وإيجاد مسارات متنوعة تتواءم والميزات السياحية والإرث التاريخي للطفيلة.اضافة اعلان


وأضاف القيسي، خلال اللقاء الذي جرى في مبنى محافظة الطفيلة بحضور محافظ الطفيلة هاني الشورة، وأمين عام الوزارة عماد حجازين، ومدير عام دائرة الآثار العامة فادي البلعاوي، والمستشار هشام العبادي، ومساعد الأمين العام للشؤون السياحية المهندس أيمن أبو خروب، أن تطوير المنتج السياحي في الطفيلة وإقامة العديد من المشاريع السياحية، سينعكس إيجاباً على التنمية المستدامة في المحافظة والإسهام في تمكين المجتمعات المحلية".

وقال القيسي، إن هذه الزيارات الميدانية تأتي ضمن نهج رسالة الوزارة لتنفيذ التوجيهات الملكية، والاطلاع على المشاكل والتحديات التي يواجها القطاع السياحي على أرض الواقع، والعمل على تقديم الحلول الممكنة وطرح المشاريع ذات الأولوية لتعزيز التنمية السياحية بالمحافظات كافة.

وأكد القيسي، خلال اللقاء الذي حضره أيضاً، مديرة سياحة الطفيلة خلود الجرابعة وعدد من أعضاء مجلس المحافظة، سعي الوزارة لوضع الحلول للتحديات التي تواجه القطاع السياحي في الطفيلة.

وأشار إلى وجود مشروعات سياحية وتطوير للمنتج السياحي في 6 مواقع في الطفيلة وهي عفرا والسلع والمعطن وقلعة الطفيلة وضانا، مؤكداً العمل على تجويد المنتج السياحي بالتعاون مع الجمعيات السياحية والمخيمات والنزل السياحية.

من جهته، أكد الشورة أهمية تطوير المنتج السياحي بالمحافظة، مثمناً الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار للنهوض بالمنتج السياحي بالطفيلة.

 




 

 


 

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