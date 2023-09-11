تدشين جسر جوي سياحي بين العقبة ووارسو البولندية

الوكيل الاخباري - حطت في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة، اليوم الاثنين، طائرتان عارضتان قادمتان من مطار وارسو في بولندا، على متنهما 360 سائحا، وبدعم من هيئة تنشيط السياحة.



وقال مدير عام الهيئة الدكتور عبدالرزاق عربيات، في بيان، إن هبوط أولى الطائرات البولندية في مطار الملك الحسين الدولي يدشن جسرا جويا سياحيا يربط مدينتي العقبة ووارسو يستمر حتى نهاية العام الحالي مضيفا أنه من المتوقع أن ينقل الجسر 4536 سائحا من بولندا حتى نهاية هذا العام من بمعدل 24 رحلة قابلة للازدياد.



وأشار إلى هذه الخطوة من شأنها استقطاب المزيد من رحلات الطيران العارض إلى العقبة مباشرة والانطلاق منها لزيارة المواقع السياحية والأثرية في المملكة.



وبين هذا العمل جاء بجهود مشتركة مع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وبروح الفريق بهدف النهوض بالنشاط السياحي في المملكة.

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