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الخميس، 04-05-2023 11:43 ص

تنظيم الاتصالات: التعامل مع 2200 شكوى خلال الربع الأول من 2023

هيئة-تنظيم-قطاع-الاتصالات


الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام فاضل السرحان، على أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة في مجال حماية مصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، مؤكداً حرص الهيئة على قيام الشركات العاملة بتقديم الخدمات للمستفيدين منها بسوية عالية وأسعار مقبولة.اضافة اعلان


وأضاف المهندس السرحان أن الهيئة تعاملت مع (2200) شكوى من قبل المستفيدين من الخدمات المختلفة خلال الربع الأول من العام 2023 حيث تم إغلاق ما مجموعه (2002) شكوى بنسبة معالجة بلغت (91%) وبمعدل انخفاض في مجموع الشكاوى بلغ ما نسبته (23%) لنفس الفترة من العام 2022 .

وأكد على أن العمل جاري على معالجة الشكاوى التي يتطلب حلها قيام الفرق الفنية في الهيئة بزيارة المواقع الميدانية وإجراء الفحوصات الفنية اللازمة لشكاوى التغطية واستكمال إجراءات التنسيق مع الشركات المعنية بهذا الخصوص.

وأشار السرحان الى أن مجموع الشكاوى المتعلقة بخدمات الإنترنت بلغ (1737) شكوى، فيما بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بخدمة الهاتف المتنقل ما مجموعه (431) شكوى، أما الشكاوى المتعلقة بخدمة الهاتف الثابت فقد بلغ مجموعها (19) شكوى وبلغ مجموع الشكاوى المتعلقة بخدمات البريد (13) شكوى.

 




 

 


 

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