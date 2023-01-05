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الأردنية تحصل على اعتماد وزارة التعليم العالي السعودية
تنظيم الاتصالات تستضيف وفدًا طلابيًا من البلقاء التطبيقية
ادارة السير : عقوبة هذه المخالفة حجز المركبة 48 ساعة وغرامة 250 دينار - صورة
قصة طفل أردني في مصر تفاصيلها مؤلمة و تدمي القلب
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مطار الملكة علياء الدولي يُصبح أول مطار في منطقة الشرق الأوسط يُحقق المستوى الثالث من برنامج اعتماد تجربة العملاء في المطار
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سماعات HUAWEI FreeBuds 5i متوفرة الآن في الأردن
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علماء بريطانيون: البلاد غير مستعدة لموجة جديدة من كورونا