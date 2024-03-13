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الأربعاء، 13-03-2024 11:15 ص

تنظيم الاتصالات: 92 مليون دينار الإيرادات المحولة إلى خزينة الدولة العام الماضي

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الوكيل الاخباري- بلغ مجموع الإيرادات التي حولتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إلى خزينة الدولة، 92 مليون دينار خلال عام 2023.

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ووفق مؤشرات قطاع الاتصالات والبريد التي نشرتها الهيئة حول منجزاتها للعام 2023، بلغ مجموع البيانات الجمركية المنجزة في مكاتب الهيئة الخارجية 27664 بيانا، توزعت على 20898 في جمرك المطار، 5004 في العقبة، و1762 في عمان.


وبالنسبة للشكاوى الواردة للهيئة، بلغ مجموع الشكاوى 8267 شكوى وبنسبة معالجة بلغت 94.7 بالمئة، حيث توزعت على: 5704 شكاوى خدمات الإنترنت، و2408 شكاوى خدمات الخلوي، و 105 شكاوى خدمات الثابت، و 50 شكوى لخدمات البريد.
وبينت المؤشرات أن الأردن حقق المركز 39 عالميا والرابع عربيا في سرعة خدمات الانترنت الثابتة، حيث بلغ معدل سرعات خدمات الإنترنت الثابتة 110 ميجا بايت بنهاية عام 2023.


كما بلغ مجموع رخص الترددات: 2788 ملغاة، و17534 مجددة، و5107 معدلة، و6253 جديدة، بينما بلغ عدد شركات الاتصالات المرخصة 45 شركة، منها 27 رخصة فئوية، و18 رخصة فردية.


وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق، أشارت المؤشرات إلى تسجيل ما مجموعه 805 آلاف اشتراك للربع الثالث من العام 2023، بنسبة انتشار بلغت 34 بالمئة بالنسبة لعدد الأسر، وبلغ حجم استخدام البيانات 1 مليار جيجا بايت، كما بلغ عدد اشتراكات خدمات الخطوط المؤجرة 20 ألف اشتراك خلال الربع الثالث من العام 2023.


وأشارت إلى أن مجموع اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق للربع الثالث من العام 2023، بلغت 7.9 مليون اشتراك، موزعة على 74 بالمئة نسبة اشتراكات للدفع السابق، و26 بالمئة للدفع اللاحق، فيما بلغت نسبة الانتشار 68 بالمئة نسبة لعدد السكان، واشتراكات (صوت وبيانات) 85 بالمئة، واشتراكات (بيانات فقط) 15 بالمئة.

 

 




 

 


 

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