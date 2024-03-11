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الإثنين، 11-03-2024 02:38 م

تنظيم الاتصالات تطلق مبادرة "الهيئة تبتكر"

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الوكيل الإخباري-  أطلقت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مبادرة بعنوان "الهيئة تبتكر" خلال يوم توعوي يعنى بالابتكار والإبداع.

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وتهدف المبادرة، بحسب بيان للهيئة اليوم الاثنين، إلى ترسيخ فكرة الابتكار كأحد أدوات نشر التوعية وتحفيز البيئة الابتكارية للعاملين والطلبة، وذلك من منطلق اهتماماتها في تسليط الضوء على الطاقات الإبداعية في مختلف المجالات التقنية والتكنولوجية.


وتأتي المبادرة ضمن إطار الشراكات الفعالة بين الهيئة وجميع المعنيين بما في ذلك الجامعات والمراكز الأكاديمية والبحثية المتميزة والشركات ذات العلاقة.


وقال عضو مجلس مفوضي الهيئة الدكتور نوح الشياب، إن الابتكار والإبداع يرتبط ارتباطا وثيقا بالموارد النادرة وحاجة البشرية اللامتناهية للأفكار الإبداعية لتوائم الاحتياجات والمتطلبات الإنسانية.


واشتمل اليوم التوعوي على عروض توضيحية متنوعة، إذ قدمت الهيئة عرضا حول إنشاء المختبر المتخصص بتطبيق بعض المشاريع التشغيلية ذات العلاقة بمراقبة الترددات، كما عرض ممثلو شركتي (اورانج وزين) لمشاريع ابتكارية تبنتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما قدمت الجامعات الأردنية، واليرموك، والبلقاء التطبيقية، وعمان الأهلية، عروضا توضيحية تناولت المشاريع والمبادرات الطلابية ذات الأفكار الإبداعية والابتكارية ودور الجامعات في تعزيز مفهوم الابتكار لدى طلبتها.


من جهتها، قدمت ممثلة الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية، عرضا توضيحيا حول التحضيرات التي تقوم بها استعدادا لعقد مؤتمر الذكاء الاصطناعي في حزيران المقبل، بالشراكة بين الجامعات والشركات الصينية.


كما قدمت شركة الكنغر السريع لخدمات التوصيل، عرضا تناول رؤية الشركة ودورها في توفير فرص العمل للأردنيين واستعراض الخطة التنفيذية التي وضعتها للتحول إلى شركة خضراء صديقة للبيئة المستدامة.

 




 

 


 

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