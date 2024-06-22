تنويه امني بشأن احداث ماركا الجنوبية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري ان مديرية الامن العام ستقوم بنشر تفاصيل احداث ماركا الجنوبية عند الانتهاء من التحقيقات .

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واكد المصدر على ضرورة التثبت وعدم التسرع في نقل الأخبار قبل التأكد من صحتها وتقيد وسائل الإعلام بعدم تداول أو نشر أية معلومات لا يتم استقاؤها من الجهات المعنية .

وأعلنت مديرية الأمن العام فجر اليوم السبت أن الأجهزة الأمنيّة تتعامل مع قضية تحقيقية في منطقة ماركا الجنوبية.

وأضافت أن التحقيقات الأولية في القضية أشارت إلى قيام مجموعة من الأشخاص بتخزين كمّيات من المواد المتفجّرة داخل منزل في منطقة ماركا الجنوبية.



وبينت ان خبراء المتفجّرات من سلاح الهندسة الملكي والأجهزة الأمنية قاموا بالتعامل مع تلك المواد وتفجيرها في الموقع بعد أخذ الاحتياطات اللازمة كافّة من عزل وإخلاء للمنطقة ودون أية اصابات تذكر .



ودعت المديرية الجميع الى الابتعاد عن موقع المنزل وإعطاء المجال للأجهزة الأمنيّة لمتابعة عملها دون أيّة مؤثّرات، مشيرة إلى أن القضية قيد التحقيق وسيتم نشر تفاصيلها حال الانتهاء.