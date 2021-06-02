توجيهات من وزير الداخلية الى الحكام الاداريين والأجهزة الأمنية

الوكيل الاخباري - ناقش وزيرا الداخلية مازن الفرايه والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد ابو قديس ، أبرز الإجراءات الإدارية والفنية والأمنية التي تم اتخاذها لضمان سير وانجاح امتحانات الثانوية العامة المزمع اجراؤها في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.

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جاء ذلك لدى لقائهما اليوم الاربعاء في مبنى وزارة الداخلية بحضور محافظي الميدان "عن بعد" والأمينين العامين لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية والفنية الدكتور نواف العجارمة والشؤون الادارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات ومساعد مدير الامن العام للعمليات والتدريب العميد الركن وليد قشحه ، وعدد من المعنيين والمسؤولين.



وأكد الفرايه في بداية الاجتماع ضرورة أن يجري الامتحان الذي يمثل مرحلة مفصلية وهامة في حياة الطالب على سوية عالية من الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة ، موضحا ان وزارة الداخلية ملتزمة بتطبيق القانون وتوفير الحماية الامنية اللازمة لانجاح الدورة الامتحانية خارج قاعات الامتحان ومنع حدوث أية مشاكل او معوقات قد تحدث اثناء انعقادها.



واشار الفرايه إلى أن الحكام الاداريين والأجهزة الأمنية المعنية قد اتخذوا جميع الاجراءات والاستعدادات اللازمة لتوفير بيئة مناسبة لاداء الامتحان ومساعدة الطلبة على التقدم لامتحاناتهم بسهولة ويسر إلى جانب مساندة الكوادر المشرفة على اداء الامتحان.



وأكد وزير الداخلية اهمية الالتزام بمتطلبات وشروط البروتوكول الصحي المعتمد لجائحة كورونا وذلك منذ دخول الطلبة الى قاعات الامتحان وحتى خروجهم منها .



