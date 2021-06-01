تفاصيل جديدة حول حادثة إشاعة تسرب الغاز في اربد

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

ألقت الأجهزة الأمنية في إربد، اليوم الثلاثاء، القبض على مطلق إشاعة كاذبة ادعى فيها من خلال صفحته على الفيسبوك حدوث حالات اختناق وإغماء لـ20 شخصا تضاربت روايته حول مكان وسبب حدوثها.ونفى محافظ إربد رضوان العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) وقوع أي حادثة من هذا النوع، مشيرا إلى القاء القبض على مطلق الإشاعة وتوديعه للمركز الأمني المختص تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقه.واوضح أن مطلق الإشاعة ادعى بداية حدوث حالات إغماء في محطة تطعيم لقاح كورونا بالمركز الثقافي في إربد، ثم عاد مدعيا أن الحالات وقعت بمركز التطعيم بمدينة الحسن الرياضية، وأن الواقعة هي حالات اختناق لتسرب غاز بأحد المصانع بمدينة الحسن الصناعية، وأخيرا أنها ناتجة عن تسرب غاز في احد المدارس.وأكد المحافظ العتوم أن جميع هذه الادعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة.