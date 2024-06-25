الثلاثاء 25-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الامن العام : حبس 3 شهور وغرامة 25 الف دينار لمن ينشر هذه الصور والفيديوهات

لبيد: إسرائيل تفقد مكانتها في المجتمع الدولي

الامن العام : حادث سير بين 4 مركبات بمنطقة الدوار الثامن

الاعلان عن موعد بدء العطلة القضائية في الاردن

خلال الطقس الحار .. خطوات هامة للوقاية من النوبة القلبية

في هذا الموعد.. "كويكب خطير" يمر بمحاذاة الأرض

دولة الإمارات تعزي الاردن

الامن العام : هذا ما حدث في عبدون مساء امس

التربية تنشر أسئلة امتحان التربية الإسلامية للتوجيهي اليوم

طلبة توجيهي: امتحان التربية الاسلامية اليوم سهل ومباشر

الثلاثاء، 25-06-2024 11:06 ص

توضيح بشأن حجب تطبيقات التراسل في مناطق عقد امتحانات التوجيهي

file


الوكيل الاخباري- أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أنه حفاظًا على نزاهة امتحانات شهادة الثانوية العامة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم سيتم حجب كافة تطبيقات التراسل التي تؤثر على سير الامتحانات وذلك اعتباراً من 25/6/2024 ولغاية 15/7/2024 في مدارس المملكة كافة التي سيتم عقد الامتحانات فيها وخلال فترة إجراء الطلبة الامتحانات فقط.اضافة اعلان


وتشير الهيئة أن قرار الحجب جاء كخطوة احترازية لمنع الغش وتسريب أسئلة الامتحانات والسعي نحو تحقيق العدالة والمصداقية في نتائج امتحانات الثانوية العامة الذي يعد مصلحة وطنية عليا وأساسًا للعملية التعليمية والأكاديمية في المملكة .

كما تشير الهيئة أن حجب التطبيقات سيتم قبل دقائق قليلة من زمن بدء الامتحانات وسينتهي بعد انتهائها بقليل، كما تشير الهيئة إلى أنه نتيجة لطبيعة تغطية شبكات الاتصالات فقد تظهر بعض مناطق الحجب خارج مناطق المدارس ولكنها ستكون بطبيعتها مؤقتة إلى أن يتم تحقيق الغاية منها .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
392894_59_1671796020

الامن العام : حبس 3 شهور وغرامة 25 الف دينار لمن ينشر هذه الصور والفيديوهات

5202429182157337249663

الامن العام : حادث سير بين 4 مركبات بمنطقة الدوار الثامن

55

الاعلان عن موعد بدء العطلة القضائية في الاردن

111

دولة الإمارات تعزي الاردن

555555

الامن العام : هذا ما حدث في عبدون مساء امس

1719306630414

1009 أطنان من الخضار والفواكه والورقيات ترد للسوق المركزي في اربد

أخبار متعلقة
توجيهي نتائج

طلبة التوجيهي يتقدمون لأول امتحانات الثانوية العامة اليوم

توجيهي1

التربية: إضافة 10 دقائق لكل ورقة من امتحانات التوجيهي

التربية

آخر فرصة للتقديم على وظائف شاغرة بالتربية - رابط

M63A8879

فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية - أسماء

eaf0fa10-76c1-4457-9fa7-9ae685292ce5-800x533

بلدية اربد: تخصيص 20 قطعة أرض للصحة والتربية لإقامة مشروعات خدمية

فلوس3

التربية: صرف رواتب معلمي الإضافي غدا