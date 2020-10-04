توضيح حكومي بشأن المعونات الشهرية

الوكيل الإخباري - أكد الناطــق باسم صندوق المعونة الوطنية ، ناجح الصوالحة ،الأحد ، أنه سينتهي تسليم المعونات المالية الشهرية لشهر أيلول (9) ، لمستحقيها الأربعاء القادم.



ولفت الصوالحة لـ"الوكيل الإخباري" ، أن عدد الأسر المنتفعة من البرنامج نحو (١٠٥) آلاف أسرة، مبيّنا أن الآلية تعتمد على الحروف الأبجدية لاسم المنتفع.



وأشار ، أن هنالك شروطا ، لغايات توزيع المعونات على الأسر العفيفة ، في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الراهنة ، نتيجـة لجائحة كورونا.

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وكان قد بدأ توزيع المعونات المالية الشهرية ، للشهر الماضي (9) ، الخميس .



