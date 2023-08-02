توضيح حول اسعار المركبات الكهربائية في الاردن

الوكيل الاخباري - أكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، ارتفاع التخليص على المركبات الكهربائية لشهر تموز الماضي بنسبة 50% مقارنة مع الشهر السابق، مبيّنا أن عدد المركبات الكهربائية التي جرى التخليص عليها منذ بداية العام بلغ نحو (20) ألف مركبة.



وأضاف أبو ناصر في تصريحات صحفية أن أسعار المركبات الكهربائية انخفضت بنسبة (5-15%) في بلد المنشأ، حيث بلغت قيمة الانخفاض 500-1500 دينار حسب نوع المركبة والشركة المصنعة.



ورجّح أبو ناصر ارتفاع الطلب على المركبات الكهربائية، لا سيما بعد استخدامها من قبل شركات الديلفري ومكاتب التكسي وكذلك المواطنين، لافتا إلى أن عدد المركبات الموجودة حاليا في السوق يصل إلى (70) ألف مركبة.

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