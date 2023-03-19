توضيح حول دوام المدارس الاثنين بسبب الظروف الجوية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر في وزارة التربية والتعليم بأنه تم تفويض مدراء التربية بالتنسيق مع الحاكم الإداري فيما يتعلق بتعطيل او تأخير دوام المدارس غداً ، نتيجة الظروف الجوية السائدة.



وتحذر ادارة الارصاد الجوية الاثنين من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة ، خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري ، خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية ،وخطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية .

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