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الأحد، 15-01-2023 08:02 م

توضيح حول قرار تمديد أمر دفاع حبس المدين

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - كشف وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول في تصريحات صحفية اليوم الاحد أن قرار تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين جاء ضمن بلاغ من رئيس الوزراء على أن يكون التمديد لنهاية الشهر الحالي ، بينما لم يحدد حتى الآن ما إذا كان سيمدد للشهر المقبل أم لا.

وفي وقت سابق رجحت مصادر مطلعة ان يقرر رئيس الوزراء بشر الخصاونة تمديد العمل بأمر الدفاع المتعلق بعدم حبس المدين مرة اخرى.

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