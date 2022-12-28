الأربعاء 28-12-2022
الوكيل الاخباري

إحالة موظفين في التربية الى التقاعد - أسماء

إرادة ملكيَّة بالموافقة على نظام معدِّل لنظام تسعير المشتقَّات البتروليَّة وعمولة المرخَّص له وتعرفته

الحكومة تقرر تمديد امر دفاع عدم حبس المدين

طرح 4 إصدارات جديدة من الطوابع التذكارية

توزيع 30 ألف دينار على 14 جمعية خيرية بالعقبة

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

بلدية إربد تدعو المكلفين للاستفادة من اعفاءات ضريبة المسقفات قبل نهاية العام

مذكرة نيابية تطالب بإصدار عفو عام

دموع وألم وحسرة .. معاناة طفلين لا يبصران في الليل بإربد ومناشدة عاجلة للعلاج

وزير الطاقة عن اتفاقية العطارات: لا التزامات مالية على الحكومة

الأربعاء، 28-12-2022 04:53 م

الحكومة تقرر تمديد امر دفاع عدم حبس المدين

الخصاونة ٢


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  قرَّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، تمديد العمل بأحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021م، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م، والمتعلِّق بحبس المدين، لمدَّة شهر، وتحديداً حتَّى تاريخ 31/1/2023.


ووجَّه رئيس الوزراء إلى التَّنسيق مع المجلس القضائي بخصوص القضايا ذات العلاقة بالدِّيون، وتوفير احصائيَّات علميَّة حول أعداد القضايا المحكوم بها، تمهيداً لإنهاء العمل بأمر الدِّفاع رقم (28)، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأصدر رئيس الوزراء البلاغ رقم (62) لسنة 2022م لغايات تنفيذ القرار أعلاه، وسيُنشر في الجريدة الرَّسميَّة اليوم.

اضافة اعلان

 

 


 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ارادة

إرادة ملكيَّة بالموافقة على نظام معدِّل لنظام تسعير المشتقَّات البتروليَّة وعمولة المرخَّص له وتعرفته

file

طرح 4 إصدارات جديدة من الطوابع التذكارية

1020205162141396165817

توزيع 30 ألف دينار على 14 جمعية خيرية بالعقبة

1672227540667

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الفلبيني

423690

بلدية إربد تدعو المكلفين للاستفادة من اعفاءات ضريبة المسقفات قبل نهاية العام

يسييي

وزير الطاقة عن اتفاقية العطارات: لا التزامات مالية على الحكومة

أخبار متعلقة
الخصاونة ٢

رئيس الوزراء يوجه بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ضمن المواقيت

eee

مجلس الوزراء يقرر ترفيع الشهيد الدلابيح إلى رتبة عميد

مبنى رئاسة الوزراء

اجتماع عاجل في مجلس الوزراء

الخصاونة ٢

5 قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

الخصاونة ٢

الخصاونة يزور مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ويوجه لمزيد من الجهود

www

الخصاونة يلتقي رئيس مجلس القيادة الرِّئاسي اليمني