الحكومة تقرر تمديد امر دفاع عدم حبس المدين

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرَّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، تمديد العمل بأحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021م، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م، والمتعلِّق بحبس المدين، لمدَّة شهر، وتحديداً حتَّى تاريخ 31/1/2023.





ووجَّه رئيس الوزراء إلى التَّنسيق مع المجلس القضائي بخصوص القضايا ذات العلاقة بالدِّيون، وتوفير احصائيَّات علميَّة حول أعداد القضايا المحكوم بها، تمهيداً لإنهاء العمل بأمر الدِّفاع رقم (28)، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف.



وأصدر رئيس الوزراء البلاغ رقم (62) لسنة 2022م لغايات تنفيذ القرار أعلاه، وسيُنشر في الجريدة الرَّسميَّة اليوم.

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