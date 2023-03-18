توضيح حول كتاب تأجيل اقساط القروض في رمضان

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى مصدر صحة كتاب يتناقله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تأجيل اقساط القروض خلال شهر رمضان المبارك .
واشار المصدر ان الكتاب كان في عهد محافظ البنك المركزي السابق د. زياد فريز ويحمل تاريخ ٢٣ / ٣ / ٢٠٢١ اي قبل حوالي سنتين .
بدوره اكد مصدر حكومي لموقع الوكيل الاخباري انَّه لا يوجد أي مستجدات وقرارات رسمية حول تأجيل الأقساط والقروض خلال شهر رمضان حتى الآن .
كما أكد مدير عام جمعية البنوك الأردنية الدكتور ماهر المحروق لموقع الوكيل الاخباري انه ليس لديه اية معلومات حول تأجيل اقساط القروض من عدمه .
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