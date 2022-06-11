توضيح من كهرباء إربد حول حريق مجمع عمان

الوكيل الإخباري - نفى الناطق الاعلامي باسم شركة كهرباء اربد المهندس علاء القرعاوي صحة الأخبار التي يتم تداولها على بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي حول حدوث انفجار و اشتعال محول كهربائي يتبع للشركة في محافظة اربد.



وأضاف القرعاوي في بيان صحفي أن كوادر الدفاع المدني تتعامل حاليا مع حريق " كرفان" تابع لأحد الشركات بالقرب من الكوابل ومحول كهربائي، حيث أدى الحريق إلى احتراق كوابل مجدولة ، ولا صحة لحدوث انفجار وحريق محول كهربائي تابع للشركة وفق ما يتم تداوله .

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وأكد على أن ورشة الطوارئ و الكوادر الفنية التابعة للشركة تتواجد في موقع الحادث وفق التنسيق المتبع مع الجهات الأمنية، حيث قامت بفصل التيار الكهربائي لتسهيل تعامل كوادر الدفاع المدني مع الحريق ، والحيلولة دون امتداده ووصوله إلى الشبكة الكهربائية القريبة من موقع الحادث .

