السبت 11-06-2022
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السبت، 11-06-2022 03:11 م

توضيح من كهرباء إربد حول حريق مجمع عمان

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الوكيل الإخباري - نفى الناطق الاعلامي باسم شركة كهرباء اربد المهندس علاء القرعاوي صحة الأخبار التي يتم تداولها على بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي حول حدوث انفجار و اشتعال محول كهربائي يتبع للشركة في محافظة اربد.

وأضاف القرعاوي في بيان صحفي أن كوادر الدفاع المدني تتعامل حاليا مع حريق " كرفان" تابع لأحد الشركات بالقرب من الكوابل ومحول كهربائي، حيث أدى الحريق إلى احتراق كوابل مجدولة ، ولا صحة لحدوث انفجار وحريق محول كهربائي تابع للشركة وفق ما يتم تداوله .

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وأكد على أن ورشة الطوارئ و الكوادر الفنية التابعة للشركة تتواجد في موقع الحادث وفق التنسيق المتبع مع الجهات الأمنية، حيث قامت بفصل التيار الكهربائي لتسهيل تعامل كوادر الدفاع المدني مع الحريق ، والحيلولة دون امتداده ووصوله إلى الشبكة الكهربائية القريبة من موقع الحادث .


 




 

 


 

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