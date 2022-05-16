إربد: انطلاق فعاليات معسكر مساراتي السياحية

الوكيل الإخباري - انطلقت في مركز شابات كفرسوم التابع لمديرية شباب إربد، اليوم الاثنين، فعاليات معسكر مساراتي السياحية، بمشاركة 20 من أعضاء المركز.

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وتناولت رئيس المركز جملات عبيدات، خلال جلسة حوارية، مفهوم وأهداف وبرامج المعسكر، متطرقة الى ازدهار الأردن في عهد الهاشميين، والأنشطة والبرامج التي يحتاجها الشباب في ظل التطور التكنولوجي والمعرفي الحالي.



كما تم تعريف المشاركات بأهم المسارات الأثرية والسياحية والتاريخية في محافظة إربد.



واشتملت فعاليات اللقاء الأول على تجمع المشاركات والخروج بمسير جماعي في المنطقة.