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الثلاثاء، 24-11-2020 10:22 ص

توضيح هام حول تأجيل الأقساط لموظفي القطاع العام والخاص

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الوكيل الإخباري - كشف نائب محافظ البنك المركزي، عادل شركس، أن جميع المتضررين، بما فيهم موظفي القطاع العام، يستطيعون تأجيل أقساط قروضهم، حتى نهاية حزيران المقبل.

وقال شركس في تصريحات صحفية، إن موظفي القطاع العام، المدنيين والعسكريين، الذين أوقفت علاواتهم، يستطيعون تأجيل أقساط القروض.

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وأوضح أن العاملين في القطاعات الاقتصادية المتضررة، يحق لهم جميعا تأجيل أقساط قروضهم، بعد إثبات انخفاض دخولهم.


وبيّن شركس، أن العميل المتضرر، يمكنه الذهاب للبنك، وتقديم كشف راتب قبل الجائحة، وآخر يثبت تراجع دخله، بعد الجائحة.


ونوّه إلى أن تعميم البنك المركزي، يلزم بتأجيل أقساط المتضررين ،من قبل كافة البنوك في الأردن.


وفي حال رفض البنك، بتأجيل قسط المتضرر، يمكنه التوجه إلى دائرة حماية المستهلك المالي، في البنك المركزي؛ وفقا لشركس.


وحول المتضررين بشكل غير مباشر، مثل المقترضين الذين بقيت دخولهم ثابتة، ولكن تراجع دخل العائلة، نظرا لتوقف أحد أفرادها عن العمل، ذكر شركس أن هؤلاء أمامهم حلين.


وأضاف أن الخيار الأوّل لهذه الفئة، هو طلب جدولة القرض من البنك، وبالتالي تخفيض القسط؛ أمّا الثاني فهو تأجيل عدد من الأقساط.


وكانت البنوك، أجّلت أقساط قروض، بقيمة 800 مليون دينار للأفراد، وبقيمة 3 مليارات دينار للشركات؛ حسب شركس.


 




 

 


 

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