الثلاثاء 09-02-2021
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الثلاثاء، 09-02-2021 06:23 م

توضيح هام من صندوق المعونة حول الدعم النقدي للأسر الاردنية

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الوكيل الاخباري - أكد صندوق المعونة الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن وجود عقد إيجار مصدق ليس من الشروط الأساسية للحصول على الدعم الحكومي لبرنامجي "تكافل 1" و"تكافل 3".
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وقال الناطق الإعلامي للصندوق ناجح الصوالحة لـ(بترا)، إن برنامج الدعم النقدي المؤقت "تكافل 3"، موجه للأسر المحتاجة التي تضررت من جائحة كورونا، خاصة أسر عمال المياومة العاملين بالقطاع غير المنظم، فيما يستهدف برنامج الدعم التكميلي "تكافل 1" الأسر الفقيرة "فقر مزمن".

وأشار الصوالحة إلى أن الصندوق يقوم حالياً بزيارة الأسر التي تم قبول طلبها بشكل أولي، بهدف التحقق من أوضاع الأسر المرشحة للاستفادة من البرنامجين، ورصد المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لها، ويتم الاستفسار عن المسكن إن كان مُلكًا أو مستأجرًا أو تسكن فيه الأسرة بدون مقابل مالي؛ لأن ذلك يعتبر من المؤشرات التي تزيد من تقييم الأسرة ومدى حاجتها لهذا الدعم.

وأكد الصوالحة، أن الأسرة التي لا تمتلك عقد إيجار مصدق، ليس مطلوب منها نهائيًا تزويد صندوق المعونة بعقد الإيجار، وأن على الأسرة إبلاغ الباحث الاجتماعي الذي يقوم بزيارتهم بعدم وجود عقد إيجار مصدق.

 




 

 


 

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