توضيح هام من وزارة التربية والتعليم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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قالت وزارة التربية والتعليم انه بعد نشر الكتاب الموجه من الوزارة إلى مديري التربية حول وقف منح أو قطع الإجازات بدون راتب وعلاوات تداولت بعض المواقع الإلكترونية خبرا مفاده بأنّ الوزارة ( توقف العلاوات وتقطع الاجازات عن المعلمين ) .فيما تؤكد وزارة التربية والتعليم بأنّ هذا الخبر بصيغته لا أساس له من الصحة وأنّ الكتاب واضح ولا مجال لتأويله وهو كتاب توجهه وزارة التربية والتعليم كل عام دراسي توقف به منح أو قطع الإجازات بدون راتب وعلاوات والهدف من هذا الإجراء هو استقرار العملية التعليمية في المدارس ولا يتعلق بوقف أي علاوة كما ذكر في الخبر المشار إليه .