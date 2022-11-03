توقيع مذكرة تفاهم بين جودبي وشركة الدائرة الخضراء الأردنية في مجال الأمن السيبراني في سوفكس 2022

الوكيل الإخباري - أعلن الناطق الإعلامي باسم المركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي) رئيس دائرة المبيعات واستراتيجية الأعمال المهندس راتب أبو الراغب أنه وعلى هامش معرض سوفكس 2022 جرى توقيع اتفاقية تفاهم بين المركز وشركة Doctor GT و هي احدى الشركات الأردنية الناشئة حيث تبنى المركز انتاج نظام تتبع المركبات وادارة الاساطيل والصيانة للاستخدامات العسكرية والمدنية، ويتميز النظام بأنه مبرمج باللغه العربيه ويعمل على تحليل المعلومات و توفير البيانات اللازمة بناء على خوارزميات تم تطويرها من قبل شباب اردنيين، و يقوم المركز بعرض نموذج للنظام على احدى آليات الإسعاف المتطورة المشاركة ضمن جناح المركز، ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية المركز بدعم الابتكار و الابداع للشركات الناشئة للاستفادة من طاقات وقدرات الشباب الأردني وتعزيز ودعم الشركات الناشئة المتميزة و تحويل الأفكار الخلاقة إلى منتجات و حلول قابلة للتطبيق.

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كما أعلن أبو الراغب انه جرى توقيع مذكرة تفاهم بين المركز وشركة الدائرة الخضراء الأردنية في مجال الأمن السيبراني، ويأتي توقيع هذه المذكرة لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص بهدف رفع مستوى الوعي الوطني في هذا المجال من خلال الدورات والمسابقات والخدمات التي سيتم تقديمها بالتعاون بين الطرفين هذا وتم الاتفاق على إطلاق إطار استرشادي لاطلاع المهتمين بمجال الأمن السيبراني على أفضل الممارسات للوصول إلى الاحترافية لكل الأفراد و المؤسسات المعنية بمجال الأمن السيبراني.