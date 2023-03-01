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توقيع 8 اتفاقيات بين زها الثقافي ومؤسسات حكومية ومجتمع محلي

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الأربعاء، 01-03-2023 06:19 م

توقيع 8 اتفاقيات بين زها الثقافي ومؤسسات حكومية ومجتمع محلي

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الوكيل الاخباري - رعت سمو الأميرة عالية كريمة توفيق الطباع، رئيس مجلس إشراف مراكز زها الثقافية، اليوم الأربعاء، توقيع 8 اتفاقيات شراكة بين المركز وجهات حكومية وأخرى من المجتمع المحلي.

وتهدف هذه الاتفاقيات التي حضرت توقيعها المدير التنفيذي للمركز رانيا صبيح، إلى استقطاب مشاركات مؤثرة وفاعلة مجتمعيا، وتؤدي إلى حصول الأطفال واليافعين والمجتمع المحلي على خدمات آمنة ومحفزة وتلبية طموحاتهم وتنمية قدراتهم وتشجيعهم على الإبداع والابتكار.

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