توليد الكهرباء المركزية تحقق أعلى أرباح خلال 10 سنوات

الوكيل الاخباري - وافقت الهيئة العامة لشركة توليد الكهرباء المركزية (CEGCO) على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن نتائج أعمال عام 2022 بقيمة تبلغ 26 مليون دينار أردني.

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وخلال اجتماع الهيئة العامة للشركة، قال رئيس مجلس الإدارة الدكتور مؤيد السمان، إن هذه التوزيعات تشكل 86.67 بالمئة من رأس مال الشركة البالغ 30 مليون دينار.



وأشاد السمان بأداء إدارة الشركة، مشيرا إلى أن الشركة حققت أعلى صافي أرباح منذ عام 2013 بقيمة تبلغ حوالي 25 مليون دينار، محققه عوائد مجزية للمستثمرين المساهمين في الشركة.



يذكر أن شركة توليد الكهرباء المركزية تتولى إنتاج الطاقة الكهربائية من مختلف محطات توليد الطاقة.



ويساهم في رأس مال الشركة كل من شركة إنارة لاستثمارات الطاقة والمملوكة لشركة اكوابور السعودية ومجموعة اتحاد المقاولين، وشركة إدارة الاستثمارات الحكومية، بالإضافة إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

