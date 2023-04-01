ثقافة العقبة تطلق برنامجا تدريبيا لتمكين الشباب سياسيا

الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية ثقافة العقبة، بالتعاون مع مديرية التربية وعدد من الجامعات في العقبة، برنامجا تدريبيا لتمكين الشباب حزبيا وسياسيا وتعميق الممارسات الديمقراطية لديهم.

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وقال رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو، إن البرنامج ممول من مخصصات المجلس للعام الحالي، ويركز على تدريب الشباب ضمن الرؤية الملكية السامية لاستقطابهم، وتهيئتهم للحياة السياسية في ظل أحزاب برامجية تشجعهم على الانخراط فيها وممارسة دورهم في اتخاذ القرارات وصنع السياسات العامة.



من جانبه، أوضح مدير ثقافة العقبة طارق البدور، إن البرنامج يستهدف الشباب من عمر 17 إلى 30 عاما، ويتضمن ورشا تدريبية و مسابقات ثقافية، وإنتاج أفلام وعروضا مسرحية بالإضافة إلى زيارات للمؤسسات التشريعية في الأردن.



وأضاف أن البرنامج انطلق في مرحلته الأولى من مدرسة العقبة الشاملة للبنات، بمشاركة 120 طالبة تلقين محاضرات حول أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وقانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين، وتعزيز الوعي بالحكم المحلي وأدوار البلديات ومجالس المحافظات، وتدريبهن على محاكاة تطبيقية لآلية الاقتراع والفرز.

ويتضمن البرنامج الذي يستمر لنهاية العام الحالي، سلسلة مبادرات تستهدف المدارس والجامعات والمجتمع المدني بدعم من مجلس محافظة العقبة، بالإضافة إلى دعم المبادرات التي تعزز مشاركة الشباب السياسية.



