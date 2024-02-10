السبت 10-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الجامعة والبرلمان العربيان يحذران من مخاطر استهداف رفح

الإفتاء الاردنية تعلن الأحد غرة شهر شعبان

إندبندنت: أولمرت يتهم نتنياهو بإطالة حرب غزة بدون داع

الملكة خلال لقائها وائل الدحدوح: البعض يضحون بالكثير من أجل الحقيقة

اعلان صادر عن الجامعة الأردنية

ولي العهد والملكة في استاد لوسيل

"إنتاج": 63 %من شركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية بدأت بإدخال الذكاء الاصطناعي

افتتاح حديقة السلام في أم الجمال

جامعة الأميرة سمية تستضيف وفدا من جامعة جورجتاون الأميركية

أطباء بلا حدود: استشهاد فلسطينيين اثنين داخل مستشفى ناصر

السبت، 10-02-2024 06:30 م

جامعة الأميرة سمية تستضيف وفدا من جامعة جورجتاون الأميركية

170757458240522


الوكيل الاخباري - التقت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، وفداً أكاديميًا من جامعة جورجتاون الاميركية ضم عميد كلية ماكدونو للأعمال الدكتور بول الميدا، ومساعد أول إيلي فرحات، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأميركية في عمان سامر جودة.

اضافة اعلان

 

وتناول اللقاء بحسب بيان صحفي اليوم السبت، بحث أطر تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الطرفين في مجالات تكنولوجيا الأعمال.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
220232262656887626340

الإفتاء الاردنية تعلن الأحد غرة شهر شعبان

888

الملكة خلال لقائها وائل الدحدوح: البعض يضحون بالكثير من أجل الحقيقة

3

اعلان صادر عن الجامعة الأردنية

11

ولي العهد والملكة في استاد لوسيل

11

"إنتاج": 63 %من شركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية بدأت بإدخال الذكاء الاصطناعي

22

افتتاح حديقة السلام في أم الجمال

أخبار متعلقة
12202317172131614385109

الأميرة عالية بنت الحسين ترعى المهرجان الخطابي للمتقاعدين العسكريين

1

الملكة : في العقبة مع إيمان وسلمى - صور