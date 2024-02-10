جامعة الأميرة سمية تستضيف وفدا من جامعة جورجتاون الأميركية

الوكيل الاخباري - التقت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، وفداً أكاديميًا من جامعة جورجتاون الاميركية ضم عميد كلية ماكدونو للأعمال الدكتور بول الميدا، ومساعد أول إيلي فرحات، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأميركية في عمان سامر جودة.

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وتناول اللقاء بحسب بيان صحفي اليوم السبت، بحث أطر تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الطرفين في مجالات تكنولوجيا الأعمال.