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الخميس، 25-01-2024 08:17 م

الملكة : في العقبة مع إيمان وسلمى - صور

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 الوكيل الاخباري - التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم الخميس، ترافقها سمو الأميرة إيمان وسمو الأميرة سلمى مع شابات وشباب أثبتوا قدرتهم على النجاح في إقامة مشاريع إنتاجية مدرة للدخل في محافظة العقبة.

وأدرجت جلالتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورًا من اللقاء وارفقته بمنشور كتبت فيه "اليوم في العقبة مع إيمان وسلمى خلال لقاء مع شابات وشباب أثبتوا قدرتهم على النجاح في إقامة مشاريع إنتاجية مدرة للدخل" .

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