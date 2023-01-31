جلسة تعريفية في مادبا بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

الوكيل الاخباري- نظمت مديرية شباب محافظة مادبا، في مدينة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني للشباب، جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي.

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وأكد محافظ مادبا نايف الهدايات، أن الجائزة تعزز العمل التطوعي وتنشر قصص النجاح، داعيا الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة والتسجيل فيها.



وقال أمين عام وزارة الشباب حسين الجبور، إن هذه الجائزة التي تنفذ بالشراكة بين الوزارة ومؤسسة ولي العهد، تعد أكبر تكريم للمتطوعين، لافتا إلى أن الجائزة تهدف إلى استدامة العمل التطوعي، ونشر ثقافة التطوع التي تبدأ من البيت والمدرسة والجامعة لبناء عمل تكاملي للتطوع.



وقدم عضو لجنة التقييم في الجائزة جهاد المساعدة، شرحا تفصيليا لانطلاقة الجائزة وأهدافها ومحاورها الرئيسة ورؤيتها ورسالتها وفلسفة مرتكزاتها، ومبادئها العامة والمجالات التي تشملها والشروط المطلوبة للتقدم إليها.

يشار إلى أن الجائزة أطلقت بداية شهر كانون الأول الماضي، وتنتهي فترة الترشح وتقديم الطلبات نهاية شهر شباط 2023، فيما يجري حفل إعلان الجائزة في شهر حزيران المقبل.