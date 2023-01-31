الثلاثاء 31-01-2023
الوكيل الاخباري

بلدية طبقة فحل تُعلن عن توفر فرص عمل مؤقتة

بعد قرار رفع البنزين وتثبيت الديزل والكاز.. تعرّف على أسعار المحروقات محلياً بحسب التنكة

الحكومة تقرر تثبيت اسعار الكاز والديزل

قرار من بوتين بتوسيع ميادين اختبار المسيرات

الحكومة ترفع اسعار البنزين

الأسبوع العربي الثاني للتوعية بالسرطان ينطلق غدا

فيديو - عائلة لبنانية تناشد بعلاج الطفلتين سارة وغنوة في الاردن

التعليم العالي: 331 تخصصاً للقبول لمجتازي تكميلية التوجيهي

علان يدعو لإنقاذ قطاع الألبسة وسط منافسة غير عادلة مع الطرود البريدية

كشف سبب تفاوت الأسعار بين أدوية الصحة والصيدليات

الثلاثاء، 31-01-2023 03:58 م

جلسة تعريفية في مادبا بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

husain


الوكيل الاخباري- نظمت مديرية شباب محافظة مادبا، في مدينة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني للشباب، جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي.

اضافة اعلان


وأكد محافظ مادبا نايف الهدايات، أن الجائزة تعزز العمل التطوعي وتنشر قصص النجاح، داعيا الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة والتسجيل فيها.


وقال أمين عام وزارة الشباب حسين الجبور، إن هذه الجائزة التي تنفذ بالشراكة بين الوزارة ومؤسسة ولي العهد، تعد أكبر تكريم للمتطوعين، لافتا إلى أن الجائزة تهدف إلى استدامة العمل التطوعي، ونشر ثقافة التطوع التي تبدأ من البيت والمدرسة والجامعة لبناء عمل تكاملي للتطوع.


وقدم عضو لجنة التقييم في الجائزة جهاد المساعدة، شرحا تفصيليا لانطلاقة الجائزة وأهدافها ومحاورها الرئيسة ورؤيتها ورسالتها وفلسفة مرتكزاتها، ومبادئها العامة والمجالات التي تشملها والشروط المطلوبة للتقدم إليها.
يشار إلى أن الجائزة أطلقت بداية شهر كانون الأول الماضي، وتنتهي فترة الترشح وتقديم الطلبات نهاية شهر شباط 2023، فيما يجري حفل إعلان الجائزة في شهر حزيران المقبل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
طفيله

مشروعات الحصاد المائي بالطفيلة استوعبت 2.5 مليون م3

بلدية-طبقة-فحل

بلدية طبقة فحل تُعلن عن توفر فرص عمل مؤقتة

vsk8lIhtALbSa2BZlvSN5AAFaDBwFJCtxMFzvGjK

بعد قرار رفع البنزين وتثبيت الديزل والكاز.. تعرّف على أسعار المحروقات محلياً بحسب التنكة

1202311232847101497362

الحكومة تقرر تثبيت اسعار الكاز والديزل

المحروقات

الحكومة ترفع اسعار البنزين

سرطان

الأسبوع العربي الثاني للتوعية بالسرطان ينطلق غدا

أخبار متعلقة
518512

المياه: إزالة 4 اعتداءات في مأدبا

746665f3-d3bc-4157-b61f-f816c8c827f1

ضبط اعتداء على خط مياه ناقل غرب مأدبا - صور

1674907383866

وزير الصناعة يلتقي ممثلي القطاع التجاري في مأدبا

وفيات web 2

التربية تنعى وفاة المرشدة التربوية سوزان المعايعة

www

جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي بالمزار الشمالي

w

ولي العهد يزور مشروعاً لصناعة فرامل السيارات في مأدبا