جمعية البنوك لـ الوكيل : ما يتم تناقله حول تأجيل الاقساط عارٍ من الصحة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد مدير عام جمعية البنوك الأردنية الدكتور ماهر المحروق انه ليس لديه اية معلومات حول تأجيل اقساط القروض من عدمه .

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وأكد الدكتور المحروق في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان ما يتم تناقله على لسانه عبر مواقع اخبارية ووسائل تواصل اجتماعي حول تاجيل اقساط القروض غير صحيح وانه لم يصدر اية قرارات في ذلك الامر نهائياً لغاية لحظة كتابة الخبر .

ويطالب مواطنون تأجيل أقساط القروض لشهري آذار الحالي ونيسان المقبل لتخفيف الأعباء الإقتصادية عليهم، خاصة مع شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.

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