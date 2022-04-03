الأحد 03-04-2022
الوكيل الاخباري

وفاة طفل بحادث دهس في عمان

مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين في منطقة باب العامود

بحث التعاون بين جامعة آل البيت والوطنية للتشغيل والتدريب

وزارة الشباب وجامعة الشرق الأوسط تنظمان ملتقى تمكين المرأة الاقتصادي

جمعية خطوة أمل تستضيف اجتماعا لدعم مشروع تعزيز قدرات النساء العاملات

الأردن يشارك بتهدئة الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا

الطفيلة: لقاء حواري يناقش تعزيز مهام عضوات مجالس البلديات والمحافظة

مصر تدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية

استمرار محاولات الإجلاء من ماريوبول الأوكرانية

ورشة عمل حول واقع زراعة الحبوب في مادبا

الأحد، 03-04-2022 10:11 م

جمعية خطوة أمل تستضيف اجتماعا لدعم مشروع تعزيز قدرات النساء العاملات

w


 الوكيل الاخباري - استضافت جمعية "خطوة أمل" في محافظة إربد، اليوم الأحد، أعضاء جمعية "النهضة العربية للديموقراطية والتنمية"، وذلك ضمن اجتماع للجهات الممولة والشركاء الداعمين لمشروع "تعزيز قدرات النساء العاملات في منظمات المجتمع المدني" الذي ينفذ بالشراكة مع الجمعيات المحلية وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة.

وقدمت رئيسة جمعية "خطوة أمل" المهندسة مي أبو إعداد، خلال الورشة، موجزا عن الفعاليات التي نفذتها الجمعية منذ بداية تأسسيها وحتى الآن، والتي اشتملت على برامج تنموية وخدمية، إضافة لدور الجمعية المهم خلال جائحة وباء كورونا.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

بحث التعاون بين جامعة آل البيت والوطنية للتشغيل والتدريب

fff

وزارة الشباب وجامعة الشرق الأوسط تنظمان ملتقى تمكين المرأة الاقتصادي

الصفدي 2

الأردن يشارك بتهدئة الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا

420222182727895121602

الطفيلة: لقاء حواري يناقش تعزيز مهام عضوات مجالس البلديات والمحافظة

3202230174118405560511

ورشة عمل حول واقع زراعة الحبوب في مادبا

ffffsss

بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية ونقابة المهندسين

أخبار متعلقة
320222913522627179738

الخدمة المدنية يطلع على تجربة كهرباء ومياه دبي في تقييم القدرات والكفايات

ww

جمعية مساندة تنظم ندوة حول النساء والتمكين الرقمي

www

وزيرة الثقافة تفتتح مشروع التاريخ يُمكّن الحاضر في بيت إرث فينان

5

الأمير عمر بن فيصل يرعى يوم عمل تطوعي لزراعة الأشجار

fff

وفد جمعية الأَسرة البيضاء يزور مدينة السلط

2202221152322914077591

بحث تطوير علاقات الأردن ورومانيا الاقتصادية