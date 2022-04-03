جمعية خطوة أمل تستضيف اجتماعا لدعم مشروع تعزيز قدرات النساء العاملات

الوكيل الاخباري - استضافت جمعية "خطوة أمل" في محافظة إربد، اليوم الأحد، أعضاء جمعية "النهضة العربية للديموقراطية والتنمية"، وذلك ضمن اجتماع للجهات الممولة والشركاء الداعمين لمشروع "تعزيز قدرات النساء العاملات في منظمات المجتمع المدني" الذي ينفذ بالشراكة مع الجمعيات المحلية وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة.



وقدمت رئيسة جمعية "خطوة أمل" المهندسة مي أبو إعداد، خلال الورشة، موجزا عن الفعاليات التي نفذتها الجمعية منذ بداية تأسسيها وحتى الآن، والتي اشتملت على برامج تنموية وخدمية، إضافة لدور الجمعية المهم خلال جائحة وباء كورونا.

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