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الإثنين، 24-06-2024 12:13 م

جمهورية مصر تعزي الأردن

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الوكيل الاخباري - أعربت جمهورية مصر العربية، عن خالص التعازي للأردن حكومة وشعباً، في ضحايا الحادث، الذي تعرضت له شاحنات عسكرية، ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية متجهة لقطاع غزة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، عبر حسابه الرسمي على منصة "اكس"، "ندعو الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث الأليم برحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يكتب الشفاء العاجل للمصابين".

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